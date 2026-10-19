Йеменское движение хуситов заявило об атаках на аэропорты и объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которые якобы произошли в течение предыдущих 48 часов. Как сообщает Anadolu Agency, представитель движения Яхья Сариа заявил, что для ударов применили баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

Заявления о целях атак

По словам Сариа, хуситы нанесли удары по нефтяному месторождению Шайба, Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и Международному аэропорту Абха. Он утверждает, что атаки были ответом на «саудовскую агрессию против нашей страны».

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Представитель хуситов также заявил об атаке на радары, которые движение назвало саудовскими, в Джабаль-аль-Хисн и Джабаль-аль-Рахма. Отдельной целью, по его утверждению, была авиабаза Хамис-Мушайт; операцию якобы провели в три этапа. Саудовские власти не комментировали эти заявления сразу после их обнародования.

Эскалация боевых действий

Эти заявления прозвучали на фоне усиления боевых действий между хуситами и силами, лояльными международно признанному правительству Йемена, которое поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и значительную часть севера страны. По данным агентства, с июля боевые действия усилились и распространились на территорию Саудовской Аравии.

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