Jemeński ruch Huti oświadczył, że zaatakował lotniska i obiekty spółki Saudi Aramco w Arabii Saudyjskiej, do czego miało dojść w ciągu poprzednich 48 godzin. Jak informuje Anadolu Agency, rzecznik ruchu Jahja Sari powiedział, że do ataków użyto rakiet balistycznych i manewrujących, a także dronów.

Twierdzenia dotyczące celów ataków

Według Sariego Huti uderzyli w pole naftowe Szajba, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie oraz Międzynarodowy Port Lotniczy Abha. Twierdzi on, że ataki były odpowiedzią na „saudyjską agresję przeciwko naszemu krajowi”.

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Rzecznik Huti oświadczył również, że zaatakowano radary, które ruch określił jako saudyjskie, w Dżabal al-Hisn i Dżabal al-Rahma. Osobnym celem, jak twierdził, była baza lotnicza Chamis Muszajt; operację rzekomo przeprowadzono w trzech etapach. Władze saudyjskie nie skomentowały tych twierdzeń bezpośrednio po ich opublikowaniu.

Eskalacja działań zbrojnych

Oświadczenia te padły w obliczu nasilenia działań zbrojnych między Huti a siłami lojalnymi wobec międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu, wspieranego przez koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej. Konflikt w Jemenie trwa od 2014 roku, gdy Huti zajęli stolicę Sanę i znaczną część północy kraju. Według agencji od lipca działania zbrojne nasiliły się i rozprzestrzeniły na terytorium Arabii Saudyjskiej.

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