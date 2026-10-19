Państwo Izrael poinformowało Wysoki Trybunał Sprawiedliwości, że dziennikarzom nie należy jeszcze zezwalać na samodzielny wjazd do Strefy Gazy bez eskorty wojskowej. Stanowisko uzasadniono zagrożeniami dla bezpieczeństwa w związku z nowym wnioskiem Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, które domaga się niezależnego dostępu do enklawy, informuje Jerusalem Post.

Stanowisko państwa

W odpowiedzi złożonej do sądu na polecenie zastępcy prezesa Sądu Najwyższego Noama Sohlberga państwo sprzeciwiło się żądaniom stowarzyszenia. Oświadczyło, że obecna ocena sytuacji bezpieczeństwa nie pozwala dziennikarzom na wjazd do Gazy bez eskorty wojskowej.

Strona izraelska zaproponowała także przekazanie sędziom kolejnego utajnionego wyjaśnienia swojego stanowiska. Według publikacji, w najbliższych dniach ma zostać złożone oświadczenie potwierdzające obecną ocenę sytuacji bezpieczeństwa. Państwo zaznaczyło, że będzie mogło przygotować dodatkowe utajnione materiały w ciągu około 20 dni, jeśli sąd tego zażąda.

Władze podkreślają, że zgoda na tymczasowy samodzielny wjazd faktycznie oznaczałaby uwzględnienie głównego żądania petycji przed wydaniem przez sąd ostatecznego orzeczenia.

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Żądania Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej

Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej podkreśla, że organizowane i eskortowane przez Siły Obronne Izraela wyjazdy nie mogą zastąpić niezależnej pracy reporterów. Jego zdaniem dziennikarze powinni samodzielnie wybierać miejsca pracy, rozmówców i tematy do relacjonowania.

We wniosku z 27 września stowarzyszenie oświadczyło, że nastąpiła istotna zmiana okoliczności, w tym z powodu mechanizmów umożliwiających międzynarodowym pracownikom organizacji humanitarnych wjazd do Gazy i poruszanie się po niej. Poprosiło o zezwolenie dziennikarzom na wjazd na czas rozpatrywania sprawy, zobowiązanie państwa do oficjalnego uzasadnienia ograniczeń albo przeprowadzenie pilnego posiedzenia.

Sprawa jest rozpatrywana od ponad dwóch lat. W styczniu 2024 roku sąd oddalił wcześniejszą petycję, stwierdzając, że w ówczesnych okolicznościach nie istniało automatyczne prawo wjazdu do Gazy. Jednocześnie stowarzyszenie zachowało możliwość ponownego zwrócenia się do władz i sądu w razie zmiany okoliczności. Dalsze kroki w sprawie będą zależeć od reakcji sądu na ostatnią odpowiedź państwa.

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