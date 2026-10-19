Brazylijskie Ministerstwo Planowania i Budżetu planuje przesunąć około 20 mld reali, czyli 4 mld dolarów, w ramach budżetu federalnego na 2027 rok, aby sfinansować nowe działania rządu. Kwota stanowi nieco ponad 1% wydatków objętych ustawowym ograniczeniem wzrostu wydatków publicznych.

Jak podaje The Rio Times, ministerstwo oświadczyło, że łączny limit wydatków i cel dotyczący pierwotnego salda budżetowego nie ulegną zmianie. Saldo pierwotne odzwierciedla stan budżetu przed wypłatą odsetek od długu publicznego.

Finansowanie nowych działań

Przesunięcie ma zapewnić finansowanie działań ogłoszonych przez rząd w ciągu roku. Wśród nich są podwyżki świadczeń w ramach programu Bolsa Família dla rodzin o niskich dochodach, programy uregulowania zadłużenia, linie kredytowe dla kierowców platform taksówkowych oraz wsparcie dla mikroprzedsiębiorców.

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Według danych przytoczonych w materiale, koszt podwyższenia świadczeń Bolsa Família o 15,04% w 2027 roku szacowany jest na około 22,7 mld reali. Program Desenrola 3.0 dotyczący restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw domowych szacowany jest na 15 mld reali do 2028 roku, z czego 5 mld reali przypada na pierwszy rok.

Dalsze uzgodnienia

Ministerstwo poinformowało, że propozycja zmian budżetowych zostanie przekazana Kongresowi Narodowemu po wyznaczeniu sprawozdawcy projektu ustawy budżetowej na 2027 rok. Jednocześnie resort nie wskazał pozycji budżetowych, których wydatki mogą zostać ograniczone lub odłożone. Przesunięcie nastąpi w ramach obowiązującego limitu wydatków i nie oznacza zwiększenia łącznych wydatków publicznych ponad ten limit.

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