巴西规划和预算部计划在2027年联邦预算框架内重新分配约200亿雷亚尔，即40亿美元，以资助新的政府措施。这一金额略高于受公共支出增长法定限制约束的支出的1%。

据《The Rio Times》报道，该部表示，总体支出上限和基本预算收支目标将不会改变。基本收支反映的是偿还公共债务利息之前的预算状况。

为新措施提供资金

此次重新分配旨在为政府在年内宣布的措施提供资金。其中包括提高面向低收入家庭的Bolsa Família计划补贴、债务清偿计划、为出租车平台司机提供的信贷额度，以及对微型企业家的支持。

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根据报道援引的数据，2027年将Bolsa Família补贴提高15.04%的支出估计约为227亿雷亚尔。面向家庭债务重组的Desenrola 3.0计划到2028年的规模估计为150亿雷亚尔，其中50亿雷亚尔在第一年支出。

后续批准

该部表示，在任命2027年预算法案报告人后，预算调整提案将提交给国民议会。同时，该部门没有说明哪些预算项目的支出可能被削减或推迟。重新分配将在现行支出上限内进行，并不意味着公共支出总额将超过该上限。

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