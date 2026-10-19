Бразилія перерозподілить 20 млрд реалів у бюджеті 2027 року — The Rio Times

Міністерство планування та бюджету Бразилії планує перерозподілити близько 20 млрд реалів, або $4 млрд, у межах федерального бюджету на 2027 рік для фінансування нових урядових заходів. Сума становить трохи більш як 1% видатків, на які поширюється законодавче обмеження зростання державних витрат.

Як повідомляє The Rio Times, міністерство заявило, що загальний ліміт видатків і цільовий показник первинного бюджетного балансу не зміняться. Первинний баланс відображає стан бюджету до виплати відсотків за державним боргом.

Фінансування нових заходів

Перерозподіл має забезпечити фінансування заходів, оголошених урядом упродовж року. Серед них — підвищення виплат за програмою Bolsa Família для малозабезпечених сімей, програми врегулювання боргів, кредитні лінії для водіїв платформ таксі та підтримка мікропідприємців.

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За наведеними у матеріалі даними, витрати на підвищення виплат Bolsa Família на 15,04% у 2027 році оцінюють приблизно у 22,7 млрд реалів. Програму Desenrola 3.0 з реструктуризації боргів домогосподарств оцінюють у 15 млрд реалів до 2028 року, з яких 5 млрд реалів припадають на перший рік.

Подальше погодження

Міністерство повідомило, що пропозицію щодо бюджетних змін передадуть до Національного конгресу після призначення доповідача законопроєкту про бюджет на 2027 рік. Водночас відомство не назвало бюджетних статей, видатки за якими можуть скоротити або відкласти. Перерозподіл відбуватиметься в межах чинного ліміту видатків і не означає збільшення загального обсягу державних витрат понад нього.

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