Министерство планирования и бюджета Бразилии планирует перераспределить около 20 млрд реалов, или $4 млрд, в рамках федерального бюджета на 2027 год для финансирования новых правительственных мер. Эта сумма составляет немногим более 1% расходов, на которые распространяется законодательное ограничение роста государственных расходов.

Как сообщает The Rio Times, министерство заявило, что общий лимит расходов и целевой показатель первичного бюджетного баланса не изменятся. Первичный баланс отражает состояние бюджета до выплаты процентов по государственному долгу.

Финансирование новых мер

Перераспределение должно обеспечить финансирование мер, объявленных правительством в течение года. Среди них — повышение выплат по программе Bolsa Família для малообеспеченных семей, программы урегулирования долгов, кредитные линии для водителей платформ такси и поддержка микропредпринимателей.

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Согласно приведенным в материале данным, расходы на повышение выплат Bolsa Família на 15,04% в 2027 году оцениваются примерно в 22,7 млрд реалов. Программа Desenrola 3.0 по реструктуризации долгов домохозяйств оценивается в 15 млрд реалов до 2028 года, из которых 5 млрд реалов приходятся на первый год.

Дальнейшее согласование

Министерство сообщило, что предложение по бюджетным изменениям будет передано в Национальный конгресс после назначения докладчика по законопроекту о бюджете на 2027 год. В то же время ведомство не назвало бюджетные статьи, расходы по которым могут сократить или отложить. Перераспределение будет происходить в пределах действующего лимита расходов и не означает увеличения общего объема государственных расходов сверх него.

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