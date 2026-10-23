Свято 23 жовтня 2026 — День пам’яті Рами V: історія реформатора Таїланду

Щороку 23 жовтня в Таїланді відзначають День пам’яті короля Чулалонгкорна, відомого також як Рама V. Він помер цього дня 1910 року й залишив по собі масштабні зміни: за його правління в країні поступово скасували рабство, реформували державне управління, розвивали освіту та транспорт. На його честь у Таїланді проводять офіційні церемонії, покладають квіти до пам’ятників і згадують його внесок у розвиток країни.

День пам’яті короля Чулалонгкорна, або Рами V, щороку припадає на 23 жовтня. Саме цього дня 1910 року монарх помер у Бангкоку у віці 57 років. У Таїланді його пам’ятають як правителя, за якого країна пережила масштабні зміни та почала перетворюватися на сучасну державу. Його ім’я пов’язують із реформами освіти, державного управління, судової системи й транспорту, а також із поступовим скасуванням рабства.

Свято відоме англійською як Chulalongkorn Day, а тайською — Wan Piyamaharaj. Останню назву можна перекласти як День великого улюбленого короля. Вона відображає особливе місце монарха в історичній пам’яті країни. Для багатьох тайців це нагода згадати не лише самого правителя, а й зміни, які вплинули на життя кількох поколінь.

23 жовтня є державним вихідним у Таїланді. У цей день державні установи зазвичай не працюють, а в містах проводять пам’ятні церемонії. Центральне місце в урочистостях посідає вшанування короля біля його пам’ятників. Подібні заходи організовують не лише в столиці, а й в інших регіонах країни, а також у тайських дипломатичних представництвах за кордоном.

Ким був король Чулалонгкорн

Чулалонгкорн народився 20 вересня 1853 року в Бангкоку. Він був сином короля Монгкута, відомого як Рама IV, і належав до династії Чакрі, яка править Таїландом донині. У 1868 році, після смерті батька, Чулалонгкорн зійшов на престол. Тоді йому було лише 15 років, тому спочатку державними справами опікувався регент. Повноцінну коронацію молодого монарха провели в 1873 році.

На той час країна мала назву Сіам. Вона перебувала в складному становищі: європейські держави активно захоплювали території в Азії та розширювали свій вплив у регіоні. Британія контролювала значні території на заході й півдні, а Франція посилювала позиції в Індокитаї. Сіам ризикував втратити незалежність, як це сталося з багатьма сусідніми країнами. Чулалонгкорн розумів, що для збереження держави потрібні зміни. Він прагнув зробити управління ефективнішим, оновити закони, розвивати освіту й інфраструктуру. Водночас монарх намагався вести переговори з європейськими державами та не допустити повного підпорядкування країни іноземним силам.

Король правив до своєї смерті в 1910 році — загалом 42 роки. Це був один із найдовших періодів правління в історії Таїланду. За цей час змінилися державні установи, система оподаткування, армія, школи та транспортне сполучення. Саме масштаб реформ і прагнення зберегти незалежність зробили Раму V однією з найвідоміших постатей тайської історії.

Як король поступово скасував рабство

Однією з найважливіших реформ Чулалонгкорна стало поступове скасування рабства. На початку його правління в Сіамі існували різні форми залежності. Люди могли потрапляти в рабство через борги або інші обставини, а їхній статус іноді передавався наступним поколінням. Це обмежувало свободу людини та можливість самостійно визначати своє майбутнє.

Король розумів, що таку систему потрібно змінювати, але різке скасування могло викликати опір серед впливових груп, які залежали від праці невільників. Тому реформи проводили поступово. Важливим кроком став закон 1874 року, який передбачав зміни у становищі дітей, народжених у рабстві, та поступове зменшення їхньої залежності. У наступні роки влада продовжувала обмежувати цю систему.

Вирішальним етапом став закон про скасування рабства, ухвалений у 1905 році. Він значно прискорив звільнення людей, які залишалися в залежному становищі. Таким чином, реформа тривала десятиліттями, а не відбулася за один день. Це дозволило поступово змінити суспільні відносини та перейти до вільнішої системи праці. Скасування рабства стало однією з причин, чому Чулалонгкорна так високо шанують у країні. Водночас його правління не було часом миттєвого перетворення суспільства на рівноправне: соціальні відмінності та інші форми залежності не зникли одразу. Проте зміни в законодавстві стали важливим кроком до нового устрою держави.

Які ще зміни відбулися за його правління

Реформи Чулалонгкорна торкнулися не лише становища людей, які перебували в рабстві. Король перебудував державне управління, щоб різні установи мали чіткіші повноваження та відповідали за конкретні сфери життя. У 1892 році було створено систему міністерств, які займалися питаннями оборони, освіти, фінансів, правосуддя, закордонних справ та іншими напрямами. Це допомогло сформувати більш централізовану державну адміністрацію. Зміни відбувалися й у провінціях. Раніше окремі регіони мали значну автономію та могли управлятися за власними правилами. Нова система посилила зв’язок між центральною владою та місцевими адміністраціями. Так поступово формувалася сучасніша модель державного управління.

Важливим напрямом стала освіта. За Рами V почали розширювати можливості навчання, створювали школи та готували службовців, які могли працювати в нових державних установах. Освіта мала допомогти країні розвиватися й зменшити залежність від іноземних фахівців. Водночас доступ до навчання розширювався поступово, і на початку реформ він був далеко не однаковим для всіх верств населення.

Король також підтримував розвиток залізниць, поштового зв’язку, телеграфу, доріг та інших елементів інфраструктури. Нові транспортні маршрути полегшували пересування людей і перевезення товарів, а зв’язок допомагав швидше передавати інформацію між різними частинами країни. Ці зміни мали значення не лише для економіки, а й для управління великою територією.

Оновлення торкнулися армії, фінансової системи та судочинства. Держава поступово переходила до сучасніших правил роботи установ, а закони й адміністративні процедури змінювалися під впливом міжнародних контактів. Частину реформ проводили за прикладом європейських країн, але влада намагалася пристосувати їх до місцевих умов.

Як Сіаму вдалося зберегти незалежність

За правління Чулалонгкорна сусідні території опинялися під контролем європейських імперій. Британія розширювала володіння в Бірмі та на Малайському півострові, а Франція встановлювала контроль над територіями Індокитаю. Сіам опинився між двома сильними колоніальними державами, кожна з яких прагнула посилити свій вплив. Король використовував дипломатію, переговори та державні реформи, щоб зменшити ризик повної втрати незалежності. Він відвідував європейські країни й намагався налагодити відносини з їхніми правителями. Поїздки до Європи в 1897 та 1907 роках допомогли зміцнити міжнародні контакти й продемонструвати, що Сіам прагне бути рівноправним учасником міжнародних відносин.

Однак збереження незалежності мало свою ціну. Сіам був змушений поступитися частиною територій і прав на окремі землі внаслідок угод із Францією та Великою Британією. Зокрема, домовленості з Францією призвели до втрати контролю над частинами територій у регіоні Лаосу та Камбоджі, а в 1909 році країна поступилася Великій Британії правами на чотири малайські держави.

Попри ці поступки, Сіам не перетворився на європейську колонію. Реформи та дипломатична політика Чулалонгкорна допомогли зберегти державність у період, коли багато країн регіону втрачали самостійність. Тому його правління часто згадують як важливий етап у збереженні незалежності Таїланду. Водночас історики наголошують, що цей результат був пов’язаний не лише з діями одного монарха, а й зі складною міжнародною ситуацією та рішеннями різних держав.

Як у Таїланді відзначають День пам’яті короля

Головна традиція 23 жовтня — покладання вінків і квітів до пам’ятників Рамі V. Найвідоміші церемонії проходять у Бангкоку, зокрема біля пам’ятника королю на Королівській площі перед палацовим комплексом Дусіт. До урочистостей долучаються представники уряду, військові, державні службовці, освітні установи та громадські організації. Вони вшановують пам’ять монарха й згадують його внесок у розвиток країни.

Під час офіційних церемоній учасники схиляють голови перед портретом короля, покладають вінки та квіти, виголошують пам’ятні промови. У деяких заходах оголошують хвилину мовчання. Подібні церемонії проводять і за межами Таїланду — у посольствах та консульствах країни. Це дає змогу тайським дипломатам і представникам громад за кордоном долучитися до вшанування історичної постаті.

Окремою частиною дня можуть бути релігійні заходи. У буддійській традиції важливе місце посідає подавання їжі та інших пожертв ченцям. Такі церемонії проводять як знак поваги й пам’яті, а також як спосіб зробити добру справу на честь померлого. Програма залежить від конкретної установи або громади, тому не всі заходи проходять однаково.

Для багатьох людей це також нагода відвідати пам’ятні місця, розповісти дітям про історію країни й дізнатися більше про реформи короля. День не має характеру гучного вуличного фестивалю: його основний зміст — пошана, вдячність і спокійне вшанування пам’яті. У містах можуть змінювати режим роботи державних установ, а частина банківських відділень і підприємств зачиняється. Водночас робота туристичних об’єктів та окремих комерційних закладів залежить від їхнього графіка.

Цікаві факти про короля Раму V

Він зійшов на престол у 15 років. Чулалонгкорн став королем у 1868 році після смерті батька. Через його юний вік спочатку державними справами керував регент, а сам майбутній реформатор поступово здобував досвід у питаннях управління. Пізніше він очолив масштабні перетворення, які вплинули на державний устрій і повсякденне життя країни.

Його правління тривало 42 роки. Чулалонгкорн керував Сіамом із 1868 до 1910 року. За цей час країна пройшла через значні зміни в адміністрації, освіті, транспорті та правовій системі. Тривале правління дало йому можливість впроваджувати реформи поступово, хоча не всі вони відбувалися без опору.

Він відвідав Європу двічі. Поїздки 1897 та 1907 років мали дипломатичне значення. Король зустрічався з європейськими правителями й знайомився з роботою державних установ та інфраструктурою інших країн. Такі контакти допомагали йому краще розуміти міжнародну політику та використовувати закордонний досвід у реформах Сіаму.

Його пам’ятають як реформатора, але не всі зміни були миттєвими. Наприклад, скасування рабства відбувалося поступово й завершилося важливим законодавчим кроком у 1905 році. Розвиток шкільної освіти, залізниць і державних установ також тривав роками. Це показує, що модернізація країни була довгим процесом, а не результатом одного рішення.

Його пам’ятник став одним із головних місць вшанування. У Бангкоку на Королівській площі встановлено кінну статую Чулалонгкорна. Саме біля неї регулярно проводять офіційні церемонії до Дня пам’яті. Люди приносять вінки та квіти, а представники держави згадують його роль в історії Таїланду.

Чому пам’ять про Раму V залишається важливою

День пам’яті короля Чулалонгкорна — це нагода згадати період, коли Сіам намагався пристосуватися до швидких змін у світі та водночас зберегти свою незалежність. Реформи Рами V вплинули на державне управління, освіту, транспорт, правову систему й становище людей, які раніше перебували в рабстві. Вони не розв’язали всіх проблем суспільства, але стали важливою частиною модернізації країни.

Для тайців ця дата також пов’язана з повагою до монархії та історичної спадщини. Щорічні церемонії допомагають зберігати пам’ять про правителя й передавати історії про його реформи наступним поколінням. У школах, музеях та інших освітніх просторах можна дізнатися, як змінювався Таїланд у другій половині XIX — на початку XX століття.

Отже, 23 жовтня в Таїланді — це День пам’яті короля Рами V, який помер у 1910 році. Його згадують за масштабні реформи, поступове скасування рабства та зусилля зі збереження незалежності Сіаму в період колоніального тиску. Саме тому щороку до пам’ятників короля приносять квіти й вінки, а офіційні церемонії нагадують про одну з ключових постатей в історії країни.

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