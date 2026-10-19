В Аддис-Абебе, Эфиопия, сессию Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC) приостановили без договоренности о графике публикации докладов седьмого оценочного цикла AR7. После этого почти 120 из 664 авторов оценки в открытом письме заявили, что будут продолжать работу над докладами тщательно, своевременно и инклюзивно, сообщает Climate Home News.

Ключевой спор продолжается с начала 2024 года и касается того, должны ли все три части оценки AR7 выйти до завершения второго Глобального подведения итогов климатических действий ООН в конце 2028 года. Авторы письма подчеркнули, что оценка, опубликованная после принятия решений, для которых она предназначена, не сможет выполнить свою задачу.

График и бюджет остались нерешенными

После завершения сессии IPCC сообщила, что сроки выхода трех докладов AR7 и бюджет группы остаются открытыми для обсуждения. Пленарное заседание и рассмотрение нерешенных вопросов должны возобновиться при первой возможности, однако конкретную дату не назвали.

По данным Earth Negotiations Bulletin, председатель IPCC Джим Скеа назвал последние месяцы одними из самых турбулентных для климатической научной группы и заявил о глубоком разочаровании из-за отсутствия компромисса. Достичь договоренности не удалось до того, как часть делегатов из развивающихся стран и малых островных государств покинула Эфиопию, чтобы успеть на рейсы домой.

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Спор об участии Глобального Юга

Европейские страны, малые островные государства, наименее развитые страны, а также многие государства Латинской Америки и развитые страны поддерживают завершение докладов до Глобального подведения итогов 2028 года. Они считают выводы IPCC необходимыми для принятия климатических решений в рамках ООН.

В то же время около десятка развивающихся стран и Российская Федерация — государство-агрессор — настаивают на более позднем графике. Они объясняют это необходимостью дать больше времени для исследований из стран Глобального Юга и избежать чрезмерной нагрузки на экспертов. По данным Earth Negotiations Bulletin и дипломата одной из развитых стран, наиболее активно эту позицию на встрече отстаивали Индия и Саудовская Аравия.

Участники также обсуждали увеличение финансирования участия делегатов из развивающихся стран: вместо одного представителя предлагали оплачивать участие двух. По оценке секретариата, это могло увеличить расходы на завершение AR7 максимум на четверть. Предложение не приняли, поскольку договоренности не достигли ни по бюджету, ни по графику докладов.

Несмотря на политический спор, рабочие группы IPCC продолжают научную работу. Группы по физическим основам изменения климата и адаптации готовятся рассматривать первые проекты докладов, тогда как группа по сокращению выбросов завершает первый проект своего документа.

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