在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的一次会议在未就第七次评估周期AR7报告的发布时间表达成协议的情况下暂停。随后，664名评估作者中近120人在一封公开信中表示，他们将继续以严谨、及时和包容的方式编写报告，据Climate Home News报道。

这场关键争议自2024年初持续至今，涉及AR7评估的全部三个部分是否应在2028年底第二次联合国全球盘点结束前发布。信件作者强调，在其旨在为之提供依据的决策作出后才发布的评估，将无法完成其任务。

时间表和预算仍未解决

会议结束后，IPCC表示，三份AR7报告的发布日期以及该组织的预算仍有待讨论。全体会议和对未决问题的审议将在最早可能的时机恢复，但未公布具体日期。

据《地球谈判公报》报道，IPCC主席吉姆·斯基亚称，过去几个月是这个气候科学机构最动荡的时期之一，并表示对未能达成妥协深感失望。在一些来自发展中国家和小岛屿国家的代表为赶上返程航班离开埃塞俄比亚之前，未能达成协议。

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关于全球南方参与的争议

欧洲国家、小岛屿国家、最不发达国家，以及许多拉丁美洲国家和发达国家，都支持在2028年全球盘点之前完成这些报告。它们认为，IPCC的结论对于在联合国框架内作出气候决策是必要的。

与此同时，约十个发展中国家以及俄罗斯联邦——侵略国——坚持采用更晚的时间表。它们解释称，这是为了给来自全球南方国家的研究留出更多时间，并避免给专家带来过度负担。据《地球谈判公报》和一名发达国家外交官称，印度和沙特阿拉伯在会议上最积极地倡导这一立场。

与会者还讨论了增加对发展中国家代表参会的资金支持：提议不再只资助一名代表，而是资助两名代表参会。根据秘书处的估算，这可能使完成AR7的成本最多增加四分之一。该提议未获通过，因为预算和报告时间表均未达成一致。

尽管存在政治争议，IPCC各工作组仍在继续开展科学工作。负责气候变化物理科学基础和适应的工作组正准备审议报告初稿，而负责减排的工作组正在完成其文件的第一份草案。

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