W Addis Abebie w Etiopii sesję Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmiany Klimatu (IPCC) zawieszono bez porozumienia w sprawie harmonogramu publikacji raportów siódmego cyklu oceny AR7. Następnie niemal 120 z 664 autorów oceny oświadczyło w liście otwartym, że będzie kontynuować prace nad raportami w sposób rzetelny, terminowy i inkluzywny, informuje Climate Home News.

Kluczowy spór trwa od początku 2024 roku i dotyczy tego, czy wszystkie trzy części oceny AR7 powinny zostać opublikowane przed zakończeniem drugiego Globalnego Przeglądu Działań dla Klimatu ONZ pod koniec 2028 roku. Autorzy listu podkreślili, że ocena opublikowana po podjęciu decyzji, którym ma służyć, nie będzie mogła spełnić swojego zadania.

Harmonogram i budżet pozostają nierozstrzygnięte

Po zakończeniu sesji IPCC poinformował, że terminy publikacji trzech raportów AR7 oraz budżet grupy pozostają otwarte do dyskusji. Posiedzenie plenarne i rozpatrywanie nierozwiązanych kwestii mają zostać wznowione przy pierwszej możliwej okazji, jednak nie podano konkretnej daty.

Według Earth Negotiations Bulletin przewodniczący IPCC Jim Skea nazwał ostatnie miesiące jednymi z najbardziej burzliwych dla klimatycznego organu naukowego i wyraził głębokie rozczarowanie brakiem kompromisu. Nie udało się osiągnąć porozumienia, zanim część delegatów z krajów rozwijających się i małych państw wyspiarskich opuściła Etiopię, aby zdążyć na loty do domu.

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Spór o udział Globalnego Południa

Kraje europejskie, małe państwa wyspiarskie, kraje najsłabiej rozwinięte, a także wiele państw Ameryki Łacińskiej i krajów rozwiniętych popierają ukończenie raportów przed Globalnym Przeglądem w 2028 roku. Uważają one ustalenia IPCC za niezbędne do podejmowania decyzji klimatycznych w ramach ONZ.

Jednocześnie około tuzina krajów rozwijających się oraz Federacja Rosyjska — państwo-agresor — nalegają na późniejszy harmonogram. Wyjaśniają to potrzebą zapewnienia więcej czasu na badania z krajów Globalnego Południa oraz uniknięcia nadmiernego obciążenia ekspertów. Według Earth Negotiations Bulletin i dyplomaty z jednego z krajów rozwiniętych stanowiska tego najaktywniej broniły na spotkaniu Indie i Arabia Saudyjska.

Uczestnicy omawiali także zwiększenie finansowania udziału delegatów z krajów rozwijających się: zamiast jednego przedstawiciela proponowano finansowanie udziału dwóch. Według szacunków sekretariatu mogłoby to zwiększyć koszty ukończenia AR7 maksymalnie o jedną czwartą. Propozycji nie przyjęto, ponieważ nie osiągnięto porozumienia ani w sprawie budżetu, ani harmonogramu raportów.

Mimo politycznego sporu grupy robocze IPCC kontynuują pracę naukową. Grupy zajmujące się fizycznymi podstawami zmiany klimatu i adaptacją przygotowują się do przeglądu pierwszych projektów raportów, podczas gdy grupa ds. ograniczania emisji kończy pierwszy projekt swojego dokumentu.

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