Co najmniej 15 osób zginęło w stanie Borno w północno-wschodniej Nigerii, gdy konwój wojskowy najechał na minę i znalazł się pod ostrzałem. Wśród zabitych było 10 nigeryjskich żołnierzy i pięciu członków Cywilnej Połączonej Grupy Zadaniowej, która pomaga armii, informuje „Jerusalem Post”, powołując się na dwóch wojskowych.

Wybuch w konwoju patrolowym

Według źródeł publikacji w sobotę żołnierze z batalionu w Gamboru patrolowali drogę między Gamboru-Ngalą a sąsiednim Kamerunem. Pickup najechał na minę, którą prawdopodobnie podłożyli bojownicy Boko Haram.

Ośmiu żołnierzy znajdujących się w pojeździe zginęło na miejscu. Następnie uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień do innego pojazdu konwoju, w wyniku czego zginęło kolejnych dwóch żołnierzy i pięciu członków formacji cywilnej. Sześciu rannych żołnierzy przewieziono do wojskowego szpitala Maimalari w Maiduguri.

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Ataki w stanie Borno

Rzecznik wojska, kapitan Mohammed Goni, odmówił komentarza. Reuters nie był w stanie niezależnie zweryfikować danych dotyczących liczby zabitych i rannych.

Stan Borno jest centrum powstania prowadzonego przez Boko Haram i jego odłam, Państwo Islamskie w Afryce Zachodniej. Pomimo operacji wojskowych obie grupy nadal atakują wojskowych i cywilów w północno-wschodniej Nigerii oraz w pobliżu jej granic, wykorzystując przydrożne ładunki wybuchowe i zasadzki. W ubiegłym tygodniu w skoordynowanym ataku na bazę wojskową w stanie Borno, przypisywanym bojownikom Boko Haram, zginęło co najmniej 10 żołnierzy, a co najmniej 20 kolejnych zostało rannych.

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