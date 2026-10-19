По меньшей мере 15 человек погибли в штате Борно на северо-востоке Нигерии, когда военная колонна подорвалась на мине и попала под обстрел. Среди погибших — 10 нигерийских военных и пятеро участников Объединенной гражданской оперативной группы, которая помогает армии, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на двух военных.

Подрыв патрульной колонны

По словам источников издания, в субботу военные из батальона в Гамбору патрулировали дорогу между Гамбору-Нгалой и соседним Камеруном. Пикап подорвался на мине, которую, вероятно, заложили боевики группировки Boko Haram.

Восемь военных, находившихся в автомобиле, погибли сразу. После этого вооруженные нападавшие открыли огонь по другому автомобилю колонны, в результате чего погибли еще двое солдат и пятеро участников гражданского формирования. Шестерых раненых военных доставили в военный госпиталь Маималари в Майдугури.

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Нападения в штате Борно

Представитель военных капитан Мохаммед Гони отказался от комментариев. Reuters не удалось независимо проверить данные о количестве погибших и раненых.

Штат Борно является центром повстанческого движения, которое ведут Boko Haram и ее отколовшаяся фракция «Исламское государство в Западной Африке». Несмотря на военные операции, обе группировки продолжают атаковать военных и гражданских на северо-востоке Нигерии и вблизи ее границ, используя придорожные взрывные устройства и засады. На прошлой неделе в результате скоординированного нападения на армейскую базу в штате Борно, которое приписывают боевикам Boko Haram, погибли по меньшей мере 10 военных, еще по меньшей мере 20 получили ранения.

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