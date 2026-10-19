У Нігерії під час атаки на колону загинули щонайменше 15 людей — Jerusalem Post

У штаті Борно на північному сході Нігерії щонайменше 15 людей загинули, коли військова колона підірвалася на міні та потрапила під обстріл. Серед загиблих — 10 нігерійських військових і п’ятеро учасників Цивільної об’єднаної оперативної групи, яка допомагає армії, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на двох військових.

Підрив патрульної колони

За словами співрозмовників видання, у суботу військові з батальйону в Гамбору патрулювали дорогу між Гамбору-Нгалою та сусіднім Камеруном. Пікап підірвався на міні, яку, ймовірно, заклали бойовики угруповання Boko Haram.

Вісім військових, які перебували в автомобілі, загинули одразу. Після цього озброєні нападники відкрили вогонь по іншому автомобілю колони, внаслідок чого загинули ще двоє солдатів і п’ятеро учасників цивільного формування. Шістьох поранених військових доправили до військового госпіталю Маімаларі в Майдугурі.

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Напади в штаті Борно

Речник військових капітан Мохаммед Гоні відмовився від коментарів. Reuters не зміг незалежно перевірити дані про кількість загиблих і поранених.

Штат Борно є осередком повстання, яке ведуть Boko Haram та його відколота фракція «Ісламська держава в Західній Африці». Попри військові операції, обидва угруповання продовжують атакувати військових і цивільних у північно-східній Нігерії та поблизу її кордонів, використовуючи придорожні вибухові пристрої й засідки. Минулого тижня під час скоординованого нападу на армійську базу в штаті Борно, який приписують бойовикам Boko Haram, загинули щонайменше 10 військових, ще щонайменше 20 були поранені.

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