Prezydent RPA Cyril Ramaphosa oświadczył, że kraj powinien przygotować się na możliwe wykluczenie z amerykańskiego programu preferencyjnego handlu African Growth and Opportunity Act (AGOA). Powiedział to 19 października w Johannesburgu w obliczu pogarszających się relacji między Pretorią a Waszyngtonem, informuje The Hindu.

AGOA zapewnia preferencyjny dostęp do rynku USA krajom Afryki Subsaharyjskiej, które spełniają kryteria programu. Jego obowiązywanie przedłużono do końca 2028 roku. RPA jest największym beneficjentem programu, jednak jej prawo do udziału znalazło się pod wzmożoną uwagą Waszyngtonu.

Decyzja zależy od amerykańskiej władzy wykonawczej

Według Ramaphosy Kongres USA zdecydował o pozostawieniu RPA w programie AGOA, jednak teraz konieczna jest decyzja władzy wykonawczej i podpis prezydenta Donalda Trumpa. Prezydent USA co roku dokonuje przeglądu uprawnień krajów do udziału w programie.

Ramaphosa zaznaczył, że RPA nie byłaby pierwszym państwem wykluczonym z AGOA. W przypadku takiej decyzji Waszyngton musi z 60-dniowym wyprzedzeniem powiadomić Kongres i odpowiedni kraj. Aby wykluczenie weszło w życie 1 stycznia, musi zostać ogłoszone do 2 listopada.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ryzyko dla branży motoryzacyjnej

Prezydent RPA powiedział, że rząd będzie szukał alternatywnych rynków, aby ograniczyć skutki możliwego wykluczenia. Jednocześnie przyznał, że wpływ takiego kroku byłby „niszczycielski”.

W ramach AGOA samochody z RPA są zwolnione z ceł w USA. Według południowoafrykańskich organów podatkowych samochody są, po metalach szlachetnych, drugim największym źródłem dochodów eksportowych kraju na rynku amerykańskim. W 2025 roku organizacja pracodawców przemysłu motoryzacyjnego Naamsa szacowała, że z umową bezpośrednio związanych było 86 tys. miejsc pracy u producentów samochodów oraz 125 tys. z uwzględnieniem podwykonawców.

Relacje RPA i USA pogorszyły się po objęciu urzędu przez Trumpa. Waszyngton między innymi wprowadził ograniczenia wizowe dla mieszkańców RPA, którzy, według strony amerykańskiej, popierają dyskryminację rasową, podżegają do przemocy lub ułatwiają konfiskatę ziemi bez odszkodowania. RPA zaprzecza tym twierdzeniom.

Czytaj nas na