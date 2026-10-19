南非总统西里尔·拉马福萨表示，南非应为可能被排除出美国优惠贸易计划《非洲增长与机遇法案》（AGOA）做好准备。据《印度教徒报》报道，他于10月19日在约翰内斯堡作出上述表示，当时比勒陀利亚与华盛顿之间的关系正在恶化。

AGOA向符合该计划标准的撒哈拉以南非洲国家提供进入美国市场的优惠准入。该计划已延长至2028年底。南非是该计划的最大受益国，但其参与资格受到华盛顿的密切关注。

决定取决于美国行政部门

拉马福萨表示，美国国会决定让南非继续留在AGOA计划中，但目前还需要行政部门作出决定并由总统唐纳德·特朗普签署。美国总统每年都会审查各国参与该计划的资格。

拉马福萨指出，南非不会是第一个被排除出AGOA的国家。若作出这样的决定，华盛顿必须提前60天通知国会和相关国家。若要使排除决定自1月1日起生效，必须在11月2日前宣布。

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对汽车行业的风险

南非总统表示，政府将寻找替代市场，以减轻可能被排除的后果。同时，他承认，此举的影响将是“毁灭性的”。

根据AGOA，南非汽车在美国免征关税。南非税务机构的数据显示，在贵金属之后，汽车是该国在美国市场上第二大出口收入来源。2025年，汽车工业雇主组织Naamsa估计，该协议与汽车制造商的8.6万个工作岗位直接相关；若计入分包商，则为12.5万个。

自特朗普上任以来，南非与美国的关系恶化。华盛顿尤其对南非人实施了签证限制，美方声称这些人支持种族歧视、煽动暴力或协助无偿没收土地。南非否认这些说法。

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