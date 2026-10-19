Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що країні слід готуватися до можливого виключення з американської програми пільгової торгівлі African Growth and Opportunity Act (AGOA). Про це він сказав 19 жовтня у Йоганнесбурзі на тлі погіршення відносин Преторії та Вашингтона, повідомляє The Hindu.

AGOA надає країнам Африки на південь від Сахари, які відповідають критеріям програми, преференційний доступ до ринку США. Її дію продовжили до кінця 2028 року. ПАР є найбільшим бенефіціаром програми, однак її право на участь опинилося під посиленою увагою Вашингтона.

Рішення залежить від виконавчої влади США

За словами Рамафоси, Конгрес США вирішив зберегти ПАР у програмі AGOA, однак тепер необхідне рішення виконавчої влади та підпис президента Дональда Трампа. Президент США щороку переглядає право країн на участь у програмі.

Рамафоса зазначив, що ПАР не була б першою державою, виключеною з AGOA. Для такого рішення Вашингтон має за 60 днів повідомити Конгрес і відповідну країну. Щоб виключення набуло чинності з 1 січня, про нього потрібно оголосити до 2 листопада.

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Ризики для автомобільної галузі

Президент ПАР сказав, що уряд шукатиме альтернативні ринки, аби зменшити наслідки можливого виключення. Водночас він визнав, що вплив такого кроку був би «руйнівним».

У межах AGOA автомобілі з ПАР звільняються у США від мит. За даними податкових органів ПАР, після дорогоцінних металів автомобілі є другим найбільшим джерелом експортних доходів країни на американському ринку. У 2025 році організація роботодавців автомобільної промисловості Naamsa оцінювала, що з угодою безпосередньо були пов’язані 86 тисяч робочих місць у автовиробників і 125 тисяч — з урахуванням субпідрядників.

Відносини ПАР і США погіршилися після вступу Трампа на посаду. Вашингтон, зокрема, запровадив візові обмеження для південноафриканців, які, за твердженням американської сторони, підтримують расову дискримінацію, підбурюють до насильства або сприяють конфіскації землі без компенсації. ПАР заперечує ці твердження.

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