Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что стране следует готовиться к возможному исключению из американской программы льготной торговли African Growth and Opportunity Act (AGOA). Об этом он сказал 19 октября в Йоханнесбурге на фоне ухудшения отношений Претории и Вашингтона, сообщает The Hindu.

AGOA предоставляет преференциальный доступ к рынку США странам Африки к югу от Сахары, отвечающим критериям программы. Ее действие продлили до конца 2028 года. ЮАР является крупнейшим бенефициаром программы, однако ее право на участие оказалось под усиленным вниманием Вашингтона.

Решение зависит от исполнительной власти США

По словам Рамафосы, Конгресс США решил сохранить ЮАР в программе AGOA, однако теперь необходимы решение исполнительной власти и подпись президента Дональда Трампа. Президент США ежегодно пересматривает право стран на участие в программе.

Рамафоса отметил, что ЮАР не стала бы первым государством, исключенным из AGOA. Для такого решения Вашингтон должен за 60 дней уведомить Конгресс и соответствующую страну. Чтобы исключение вступило в силу с 1 января, о нем необходимо объявить до 2 ноября.

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Риски для автомобильной отрасли

Президент ЮАР заявил, что правительство будет искать альтернативные рынки, чтобы уменьшить последствия возможного исключения. В то же время он признал, что последствия такого шага были бы «разрушительными».

В рамках AGOA автомобили из ЮАР освобождаются в США от пошлин. По данным налоговых органов ЮАР, после драгоценных металлов автомобили являются вторым крупнейшим источником экспортных доходов страны на американском рынке. В 2025 году организация работодателей автомобильной промышленности Naamsa оценивала, что с соглашением были напрямую связаны 86 тысяч рабочих мест у автопроизводителей и 125 тысяч — с учетом субподрядчиков.

Отношения ЮАР и США ухудшились после вступления Трампа в должность. Вашингтон, в частности, ввел визовые ограничения для южноафриканцев, которые, по утверждению американской стороны, поддерживают расовую дискриминацию, подстрекают к насилию или способствуют конфискации земли без компенсации. ЮАР отрицает эти утверждения.

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