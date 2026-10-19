Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze mające na celu wzmocnienie federalnych badań w dziedzinie zdrowia kobiet. Dokument przewiduje utworzenie Jednostki ds. Zdrowia Kobiet w amerykańskich Narodowych Instytutach Zdrowia (NIH), a także Grupę Roboczą Białego Domu ds. Zdrowia Kobiet, informuje The Hill.

Grupa robocza Białego Domu

Grupie roboczej będą przewodzić szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles oraz sekretarz zdrowia i opieki społecznej USA Robert F. Kennedy Jr. Pierwsza dama Melania Trump przedstawiła inicjatywę w Ogrodzie Różanym Białego Domu przed wystąpieniem prezydenta. Według niej pierwsze posiedzenie grupy miało odbyć się później tego samego dnia.

Jak wskazano w informacji Białego Domu, grupa ma zapewnić kompleksowe podejście rządu federalnego do kwestii zdrowia kobiet. Trump oświadczył, że wiele chorób i schorzeń, które nieproporcjonalnie często dotykają kobiety, pozostaje niewystarczająco zbadanych.

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Kierunki badań

Biały Dom poinformował, że dodatkowych badań wymagają w szczególności choroba Alzheimera, endometrioza, poliendokrynny metaboliczny zespół jajnikowy (PMOS), niepłodność, zdrowie matek i menopauza. Według prezydenta inicjatywa ma również sprzyjać rozwojowi technologii umożliwiających wcześniejszą diagnostykę oraz poprawie leczenia z wykorzystaniem najlepszych dostępnych dowodów naukowych.

Według USA Today, na które powołuje się The Hill, rozporządzenie pojawiło się po kilku spotkaniach Melanii Trump z lekarzami i innymi ekspertami, aby ustalić potrzeby w dziedzinie zdrowia kobiet.

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