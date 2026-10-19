Президент Трамп створив у NIH підрозділ жіночого здоров’я — The Hill

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на посилення федеральних досліджень у сфері жіночого здоров’я. Документ передбачає створення Підрозділу жіночого здоров’я в Національних інститутах здоров’я США (NIH), а також Робочої групи Білого дому з питань жіночого здоров’я, повідомляє The Hill.

Робоча група Білого дому

Робочу групу очолять керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз і міністр охорони здоров’я та соціальних служб США Роберт Ф. Кеннеді-молодший. Перша леді Меланія Трамп представила ініціативу в Рожевому саду Білого дому перед виступом президента. За її словами, перше засідання групи мало відбутися пізніше того самого дня.

Як зазначено в інформаційній довідці Білого дому, група має забезпечити комплексний підхід федерального уряду до питань жіночого здоров’я. Трамп заявив, що чимало хвороб і станів, які непропорційно часто вражають жінок, залишаються недостатньо вивченими.

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Напрями досліджень

У Білому домі повідомили, що додаткових досліджень потребують, зокрема, хвороба Альцгеймера, ендометріоз, поліендокринний метаболічний оваріальний синдром (PMOS), безпліддя, материнське здоров’я та менопауза. За словами президента, ініціатива також має сприяти розвитку технологій для ранішої діагностики та поліпшенню лікування з використанням найкращих доступних наукових даних.

За даними USA Today, про які згадує The Hill, указ з’явився після кількох зустрічей Меланії Трамп із лікарями та іншими експертами, щоб з’ясувати потреби у сфері жіночого здоров’я.

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