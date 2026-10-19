Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на усиление федеральных исследований в сфере женского здоровья. Документ предусматривает создание Подразделения женского здоровья в Национальных институтах здравоохранения США (NIH), а также Рабочей группы Белого дома по вопросам женского здоровья, сообщает The Hill.

Рабочая группа Белого дома

Рабочую группу возглавят глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший. Первая леди Мелания Трамп представила инициативу в Розовом саду Белого дома перед выступлением президента. По ее словам, первое заседание группы должно было состояться позднее в тот же день.

Как указано в информационной справке Белого дома, группа должна обеспечить комплексный подход федерального правительства к вопросам женского здоровья. Трамп заявил, что многие заболевания и состояния, которые непропорционально часто поражают женщин, остаются недостаточно изученными.

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Направления исследований

В Белом доме сообщили, что дополнительных исследований требуют, в частности, болезнь Альцгеймера, эндометриоз, полиэндокринный метаболический овариальный синдром (PMOS), бесплодие, материнское здоровье и менопауза. По словам президента, инициатива также должна способствовать развитию технологий для более ранней диагностики и улучшению лечения с использованием наилучших доступных научных данных.

По данным USA Today, на которые ссылается The Hill, указ появился после нескольких встреч Мелании Трамп с врачами и другими экспертами, чтобы выяснить потребности в сфере женского здоровья.

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