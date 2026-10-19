美国总统唐纳德·特朗普签署了一项旨在加强联邦女性健康领域研究的行政命令。该文件规定在美国国立卫生研究院（NIH）设立女性健康部门，并成立白宫女性健康工作组，The Hill报道。

白宫工作组

该工作组将由白宫办公厅主任苏茜·怀尔斯和美国卫生与公众服务部长小罗伯特·F·肯尼迪领导。第一夫人梅拉尼娅·特朗普在总统讲话前于白宫玫瑰园介绍了这项倡议。她表示，该小组的首次会议原定于当天晚些时候举行。

白宫情况说明书指出，该小组将确保联邦政府对女性健康问题采取综合性方法。特朗普表示，许多对女性造成不成比例影响的疾病和状况仍未得到充分研究。

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研究方向

白宫表示，尤其需要对阿尔茨海默病、子宫内膜异位症、多内分泌代谢性卵巢综合征（PMOS）、不孕症、孕产妇健康和更年期开展更多研究。总统表示，该倡议还将推动用于更早诊断的技术发展，并利用现有最佳科学证据改善治疗。

据The Hill提及的《今日美国报》报道，该行政命令是在梅拉尼娅·特朗普与医生及其他专家举行数次会议、以了解女性健康领域需求之后出台的。

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