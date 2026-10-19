Науковці IPCC продовжать роботу над звітами попри глухий кут — Climate Home News

В Аддис-Абебі, Ефіопія, сесію Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (IPCC) призупинили без домовленості щодо графіка публікації звітів сьомого оціночного циклу AR7. Після цього майже 120 із 664 авторів оцінювання у відкритому листі заявили, що продовжуватимуть роботу над звітами ретельно, своєчасно та інклюзивно, повідомляє Climate Home News.

Ключова суперечка триває від початку 2024 року й стосується того, чи мають усі три частини оцінювання AR7 вийти до завершення другого Глобального підсумку кліматичних дій ООН наприкінці 2028 року. Автори листа наголосили, що оцінювання, оприлюднене після ухвалення рішень, для яких воно призначене, не зможе виконати своє завдання.

Графік і бюджет залишилися невирішеними

Після завершення сесії IPCC повідомила, що строки виходу трьох звітів AR7 та бюджет групи залишаються відкритими для обговорення. Пленарне засідання та розгляд невирішених питань мають відновити за першої можливості, однак конкретної дати не назвали.

Голова IPCC Джим Скеа, за даними Earth Negotiations Bulletin, назвав останні місяці одними з найбільш турбулентних для кліматичної наукової групи та заявив про глибоке розчарування через відсутність компромісу. Домовленості не вдалося досягти до того, як частина делегатів із країн, що розвиваються, та малих острівних держав залишила Ефіопію, щоб встигнути на рейси додому.

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Суперечка про участь Глобального Півдня

Європейські країни, малі острівні держави, найменш розвинені країни, а також багато держав Латинської Америки та розвинених країн підтримують завершення звітів до Глобального підсумку 2028 року. Вони вважають висновки IPCC необхідними для ухвалення кліматичних рішень у межах ООН.

Водночас близько десятка країн, що розвиваються, та Російська Федерація — держава-агресор — наполягають на пізнішому графіку. Вони пояснюють це потребою дати більше часу для досліджень із країн Глобального Півдня та уникнути надмірного навантаження на експертів. За даними Earth Negotiations Bulletin і дипломата однієї з розвинених країн, найактивніше цю позицію на зустрічі відстоювали Індія та Саудівська Аравія.

Учасники також обговорювали збільшення фінансування для участі делегатів із країн, що розвиваються: замість одного представника пропонували оплачувати участь двох. За оцінкою секретаріату, це могло збільшити витрати на завершення AR7 максимум на чверть. Пропозицію не ухвалили, оскільки домовленості ані щодо бюджету, ані щодо графіка звітів не досягли.

Попри політичну суперечку, робочі групи IPCC продовжують наукову роботу. Групи з фізичних основ зміни клімату та адаптації готуються переглядати перші проєкти звітів, тоді як група зі скорочення викидів завершує перший проєкт свого документа.

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