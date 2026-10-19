Prezydent Libanu Joseph Aun oświadczył w Baabdzie w Libanie, że Izrael nie przestrzega ramowego porozumienia zawartego w czerwcu za pośrednictwem USA, a na południu kraju codziennie dochodzi do naruszeń. Podkreślił, że Liban nadal popiera rozwiązanie dyplomatyczne.

Oświadczenie prezydenta Libanu

Aun złożył to oświadczenie podczas spotkania z sekretarzem generalnym Ligi Państw Arabskich Nabilem Fahmim w pałacu prezydenckim w Baabdzie, na wschód od Bejrutu. Według Anadolu Agency libański prezydent powiedział, że dalsze izraelskie naruszenia nie pomogą osiągnąć ich celów, lecz jedynie wzmocnią determinację Libańczyków do obrony swojej ziemi i praw.

Według Auna działania te utrudniają państwu realizację zadeklarowanych celów. Nazwał drogę dyplomatyczną mniej kosztowną niż niszczycielska wojna, której cenę, jak powiedział, Libańczycy wciąż płacą, zwłaszcza mieszkańcy południa kraju. Prezydent z zadowoleniem przyjął również możliwe działania Ligi Państw Arabskich mające pomóc Libanowi przezwyciężyć trudne okoliczności.

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Wsparcie Ligi Państw Arabskich

Nabil Fahmi potwierdził poparcie Ligi Państw Arabskich dla państwa libańskiego i jego instytucji oraz odrzucił wszelkie naruszenia suwerenności Libanu. Zadeklarował również gotowość do współpracy z państwami arabskimi i zachodnimi w celu zmobilizowania pomocy dla Libanu i jego ludności. Jak powiedział, stanowisko państw arabskich w sprawie Libanu pozostaje jednolite, a organizacja pracuje nad praktycznymi działaniami i wsparciem finansowym.

26 czerwca Liban i Izrael podpisały ramowe porozumienie za pośrednictwem USA. Przewidywało ono stopniowe wycofanie izraelskich wojsk z terytorium Libanu, rozmieszczenie armii libańskiej oraz rozbrojenie Hezbollahu. Anadolu Agency informuje, że Izrael kontynuował ataki na południu Libanu, a jego siły nadal kontrolują również część terytoriów Libanu.

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