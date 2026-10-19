Президент Ливана Жозеф Аун заявил в Баабде, Ливан, что Израиль не соблюдает рамочное соглашение, заключенное в июне при посредничестве США, а на юге страны ежедневно продолжаются нарушения. Он подчеркнул, что Ливан и далее поддерживает дипломатическое урегулирование.

Заявление президента Ливана

Аун сделал это заявление во время встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Фахми в президентском дворце в Баабде, к востоку от Бейрута. По данным Anadolu Agency, ливанский президент заявил, что продолжение израильских нарушений не поможет достичь их целей, а лишь усилит решимость ливанцев защищать свою землю и права.

По словам Ауна, эти действия мешают государству реализовывать заявленные цели. Он назвал дипломатический путь менее затратным, чем разрушительная война, цену которой, по его словам, ливанцы до сих пор платят, прежде всего жители юга страны. Президент также приветствовал возможные усилия Лиги арабских государств, направленные на помощь Ливану в преодолении сложных обстоятельств.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поддержка Лиги арабских государств

Набиль Фахми подтвердил поддержку Лигой арабских государств ливанского государства и его институтов и отверг любые посягательства на суверенитет Ливана. Он также заявил о готовности взаимодействовать с арабскими и западными странами для мобилизации помощи Ливану и его населению. По его словам, позиция арабских государств по Ливану остается единой, а организация работает над практическими мерами и финансовой поддержкой.

26 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение при посредничестве США. Оно предусматривало постепенный вывод израильских войск с ливанской территории, развертывание ливанской армии и разоружение «Хезболлы». Anadolu Agency сообщает, что Израиль продолжил атаки на юге Ливана, а его силы также удерживают часть ливанских территорий.

Читай нас в