黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩在黎巴嫩巴卜达表示，以色列没有遵守6月在美国斡旋下达成的框架协议，且该国南部每天都在发生违规行为。他强调，黎巴嫩仍然支持通过外交途径解决问题。

黎巴嫩总统的声明

奥恩是在贝鲁特以东的巴卜达总统府会见阿拉伯国家联盟秘书长纳比勒·法赫米时作出这一表态的。据阿纳多卢通讯社报道，这位黎巴嫩总统表示，以色列持续违规无助于实现其目标，只会增强黎巴嫩人民捍卫其土地和权利的决心。

奥恩表示，这些行动妨碍国家落实既定目标。他称，外交途径比破坏性的战争成本更低；他说，黎巴嫩人至今仍在为这场战争付出代价，尤其是该国南部居民。总统还欢迎阿拉伯国家联盟可能作出的努力，以帮助黎巴嫩克服困难处境。

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阿拉伯国家联盟的支持

纳比勒·法赫米确认，阿拉伯国家联盟支持黎巴嫩国家及其机构，并拒绝任何侵犯黎巴嫩主权的行为。他还表示，愿与阿拉伯和西方国家合作，为黎巴嫩及其人民动员援助。他说，阿拉伯国家在黎巴嫩问题上的立场仍然一致，该组织正在推进实际措施和财政支持。

6月26日，黎巴嫩和以色列在美国斡旋下签署了一项框架协议。该协议规定，以色列军队将逐步从黎巴嫩领土撤出，部署黎巴嫩军队，并解除真主党的武装。阿纳多卢通讯社报道，以色列继续在黎巴嫩南部发动袭击，其部队还控制着部分黎巴嫩领土。

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