W Indonezji pożary od stycznia do końca września 2026 roku objęły ponad 1,9 mln hektarów, według oceny projektu monitorującego Nusantara Atlas, który analizuje zdjęcia satelitarne. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Założyciel Nusantara Atlas David Gaveau oświadczył, że projekt zarejestrował 1 916 588 hektarów spalonych terenów. To niemal 12 razy więcej niż powierzchnia Londynu. Podkreślił, że szacunek jest konserwatywny, ponieważ dym i mgła utrudniały weryfikację zdjęć satelitarnych.

Dlaczego powierzchnia może być większa

Według Gaveau system nie uwzględnia pojedynczych śladów wypalania o powierzchni mniejszej niż 6,25 hektara i jest przede wszystkim skonfigurowany tak, aby unikać fałszywych wykryć. Znaczne zadymienie również okresowo zasłaniało obszary na zdjęciach satelitarnych.

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Dlatego łączna powierzchnia spalonych terenów zarejestrowana przez Nusantara Atlas może być mniejsza niż faktyczny obszar objęty pożarami, zaznaczył założyciel projektu.

Porównanie z 2019 rokiem

Dane Nusantara Atlas wskazują, że do końca września powierzchnia pożarów była o 38% większa niż w tym samym okresie 2019 roku. Rząd Indonezji nie opublikował nowych oficjalnych danych po tym, jak pod koniec lipca poinformował o 202 tysiącach hektarów spalonych terenów.

Gaveau zaznaczył, że satelity wykorzystywane przez projekt monitorujący nie były dostępne podczas wielkoskalowych pożarów w 2015 roku, dlatego brak porównywalnych danych. Jednocześnie wskazał na dalszy wzrost liczby gorących punktów.

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