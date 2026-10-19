据分析卫星图像的监测项目Nusantara Atlas估计，2026年1月至9月底，印度尼西亚的火灾波及超过190万公顷土地。Asharq Al-Awsat对此进行了报道。

Nusantara Atlas创始人戴维·加沃表示，该项目记录到1,916,588公顷的烧毁土地。这几乎是伦敦面积的12倍。他强调，这一估计较为保守，因为烟雾和霾使核实卫星图像变得困难。

为何面积可能更大

加沃表示，该系统不统计面积小于6.25公顷的单独焚烧痕迹，其首要设置是避免误检。严重的烟雾也周期性地遮挡了卫星图像中的区域。

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因此，Nusantara Atlas记录的烧毁土地总面积可能小于实际受火灾影响的面积，该项目创始人表示。

与2019年的比较

Nusantara Atlas的数据显示，截至9月底，火灾面积比2019年同期大38%。印度尼西亚政府在7月底报告20.2万公顷土地被烧毁后，未公布新的官方数据。

加沃指出，该监测项目使用的卫星在2015年大规模火灾期间尚无法使用，因此没有可比数据。同时，他指出热点数量仍在继续增加。

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