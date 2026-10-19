В Индонезии пожары с января по конец сентября 2026 года охватили более 1,9 млн гектаров, по оценке мониторингового проекта Nusantara Atlas, который анализирует спутниковые снимки. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Основатель Nusantara Atlas Давид Гаво заявил, что проект зафиксировал 1 916 588 гектаров выгоревших территорий. Это почти в 12 раз больше площади Лондона. Он подчеркнул, что оценка является консервативной, поскольку дым и дымка затрудняли проверку спутниковых изображений.

Почему площадь может быть больше

По словам Гаво, система не учитывает отдельные следы выжигания площадью менее 6,25 гектара и прежде всего настроена на предотвращение ложных обнаружений. Значительная задымленность также периодически закрывала участки на спутниковых снимках.

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Поэтому общая площадь выгоревших территорий, зафиксированная Nusantara Atlas, может быть меньше фактической площади, охваченной пожарами, отметил основатель проекта.

Сравнение с 2019 годом

Данные Nusantara Atlas свидетельствуют, что к концу сентября площадь пожаров была на 38% больше, чем за тот же период 2019 года. Правительство Индонезии не публиковало новых официальных данных после того, как в конце июля сообщило о 202 тысячах гектаров выгоревшей территории.

Гаво отметил, что спутники, которыми пользуется мониторинговый проект, были недоступны во время масштабных пожаров 2015 года, поэтому сопоставимых данных нет. В то же время он указал на дальнейший рост числа горячих точек.

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