США испытали украинские морские дроны Magura для запуска беспилотников

Украинские беспилотные катера Magura MV7 приняли участие в военных учениях Bayonet Quest 26 в штате Мичиган, где их использовали в качестве плавучих пусковых платформ для воздушных дронов. Это уже второй публично известный случай применения американскими военными катеров семейства Magura в 2026 году.

Учения Bayonet Quest 26 проходили с 26 сентября по 6 октября 2026 года. Их организовала 7-я пехотная дивизия, входящая в состав Multi-Domain Command-Pacific.

По информации дивизии, военные испытывали автономные системы и беспилотную авиацию. Целью было выяснить, как новые технологии могут расширить возможности разведки, увеличить дальность действия подразделений и ускорить принятие решений.

Катера Magura MV7 изготовила украинская компания UFORCE. В передней части их корпуса разместили специальную платформу, с которой могли стартовать воздушные беспилотники.

Судя по опубликованным фотографиям и материалам дивизии, в ходе учений также отрабатывалось взаимодействие пилотируемых и беспилотных морских платформ. Патрульный катер Mk VI действовал совместно с автономными системами, что позволило американским военным проверить их совместную работу в сложных условиях.

В то же время в дивизии не уточнили, сколько катеров MV7 было задействовано в учениях, какую именно модификацию использовали и какие воздушные дроны запускали с их платформ.

Учения в Мичигане стали вторым публично известным случаем применения катеров семейства Magura американскими военными в этом году.

Ранее такие аппараты использовались во время Balikatan 2026 — крупнейших ежегодных американо-филиппинских военных учений. 24 апреля беспилотные катера уничтожили списанное судно-мишень у острова Итбаят в провинции Батанес.

8 июня украинская компания UFORCE подтвердила участие своих аппаратов в этих учениях. Это произошло после публикации Defence Blog о том, что американский спецназ потопил судно с помощью беспилотных катеров украинской разработки.

Таким образом, американские военные испытывают возможности украинских морских беспилотников в различных форматах — от поражения морских целей до использования катеров в качестве носителей воздушных дронов.

Катера Magura стали одной из самых известных украинских военных разработок после того, как Главное управление разведки Министерства обороны Украины начало применять их для атак на корабли Черноморского флота России вблизи Крыма.

Удары украинских морских дронов вынудили Россию переместить значительную часть кораблей Черноморского флота из Крыма. Впоследствии Украина создала различные модификации Magura, в частности оснащенные ракетами и пулеметами.

В 2025 году украинская военная разведка сообщила, что катера Magura, вооружённые ракетами класса «воздух-воздух», сбили российские истребители над Чёрным морем.

Использование морских беспилотников в качестве носителей и пусковых платформ открывает дополнительные возможности для разведки и нанесения ударов на большем расстоянии. Такой подход также позволяет не подвергать экипажи пилотируемых кораблей опасности вблизи целей.

Украина уже применяла подобную тактику, доставляя небольшие ударные беспилотники с помощью морских платформ ближе к побережью, контролируемому Россией.

Армия США также изучает возможности использования беспилотных морских платформ в подразделениях, которые будут действовать в Тихоокеанском регионе. Значительная часть потенциальных операций там может происходить среди островов и вдоль побережья, где автономные системы способны выполнять разведывательные и вспомогательные задачи.

7-я пехотная дивизия базируется на объединенной военной базе Joint Base Lewis-McChord в штате Вашингтон. Ее реорганизовали в составе Multi-Domain Command-Pacific в рамках подготовки американской армии к операциям в Индо-Тихоокеанском регионе.

Испытания Magura MV7 демонстрируют интерес американских военных к украинским беспилотным технологиям, в частности к возможности сочетать морские платформы с воздушными беспилотниками для расширения дальности действия и оперативных возможностей подразделений.

Об этом сообщает The Defence Blog.

Напомним, американская компания ReconCraft и украинская Uforce подписали меморандум о совместном производстве морских беспилотников Magura в США. Предприятия планируют разместить в штатах Орегон и Южная Каролина, что станет первым случаем локализации производства украинских ударных дронов на американской территории.

Американские спецназовцы впервые применили украинские морские беспилотники Magura во время учений на Филиппинах. В ходе испытаний дрон успешно поразил и потопил корабль-мишень.

Румыния заявила о потере Украиной контроля над четырьмя морскими дронами.

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