Międzynarodowa Organizacja Morska odnotowała 113 potwierdzonych incydentów w szerszym rejonie Cieśniny Ormuz, w tym w pobliżu Omanu, od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie 28 lutego. Według stanu na 14 października w wyniku tych wydarzeń zginęło 24 marynarzy, podaje Cyprus Mail.

14 października u wybrzeży Omanu kontenerowiec GFS Pride pod banderą Singapuru zatonął po trafieniu pociskiem. Statek stanął w ogniu i stracił napęd, jednak ewakuowano wszystkich 21 członków załogi. Inny singapurski kontenerowiec, GFS Giselle, doznał uszkodzenia kadłuba, lecz dotarł na bezpieczne kotwicowisko, a jego załoga nie ucierpiała.

W październiku zatonął również masowiec Cape Dao pod banderą Antigui i Barbudy, który 23 września został dwukrotnie zaatakowany w pobliżu Chasabu w Omanie. W wyniku ataku zginął indyjski marynarz, a kolejnych 26 członków załogi uratowano.

Spadek ruchu przez Cieśninę Ormuz

Według oceny firmy wywiadu morskiego Windward od lipca do września w Zatoce Perskiej zaatakowano 45 statków, wobec 25 w poprzednim kwartale. Flota tankowców stanowiła 87% wszystkich celów. Średnia liczba dziennych przepraw przez Cieśninę Ormuz spadła w trzecim kwartale do 24, podczas gdy przed konfliktem wynosiła około 138.

Ponad połowa statków, które przeszły przez cieśninę we wrześniu, nie nadawała sygnałów automatycznego systemu identyfikacji. Utrudnia to monitorowanie żeglugi handlowej w regionie.

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Ataki w pobliżu Bułgarii i Rumunii

13 października statek towarowy HS Dignity pod banderą Gwinei Bissau zatonął około 17 mil morskich od Bułgarii po uderzeniu drona. Spośród 16 członków załogi uratowano pięciu, a 11 uznano za zaginionych. Tego samego dnia w pobliżu bułgarskiego wybrzeża zaatakowano statek Chelsea-3 pod banderą Malty — wszyscy 15 marynarzy przeżyli.

14 października bułgarskie władze przerwały operację poszukiwawczo-ratowniczą dotyczącą zaginionych członków załogi HS Dignity z powodu pogarszającej się pogody. 15 października w pobliżu Kanału Sulina w Rumunii trafiono dwa chemikaliowce. Na Wine Trader pod banderą San Marino wybuchł pożar: uratowano pięciu marynarzy, a siedmiu zaginęło. Tankowiec Yara J pod banderą Komorów został uszkodzony, jednak jego załoga nie ucierpiała.

Władze rumuńskie początkowo nie wskazały odpowiedzialnych za uderzenia, podczas gdy wojskowe źródło NATO powiązało je z dronami Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora. 17 października rumuńskie myśliwce F-16 zestrzeliły dwa drony nad wodami terytorialnymi kraju. Według oceny Windward w trzecim kwartale 2026 roku na Morzu Czarnym zaatakowano około 86 statków handlowych, podczas gdy w całym pierwszym kwartale roku było ich 23.

Ataki zwiększają koszty armatorów związane z ubezpieczeniem od ryzyka wojennego, środkami bezpieczeństwa i dłuższymi trasami. Międzynarodowa Organizacja Morska wezwała do ochrony statków cywilnych i ich załóg oraz zapewnienia bezpiecznego przejścia międzynarodowymi szlakami morskimi.

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