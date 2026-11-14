Microsoft poinformował, że przyczyną zakrojonych na szeroką skalę zakłóceń w działaniu jego usług było przeciążenie procesu odpowiedzialnego za ustanawianie bezpiecznych połączeń na serwerach. Firma podkreśliła, że incydent nie był skutkiem cyberataku ani złośliwej ingerencji agentów sztucznej inteligencji.

Przywracanie usług trwa

Jak podaje RMF24, konsumenckie produkty i usługi Microsoftu zostały już w pełni przywrócone. Jednocześnie firma nadal monitoruje opóźnienia w dostarczaniu wiadomości e-mail, które nagromadziły się podczas incydentu, zanim ogłosi, że problem z usługami korporacyjnymi został ostatecznie rozwiązany.

Wiceprezes Microsoftu Charles Lamanna, odpowiedzialny za Copilot, agentów i platformę firmy, poinformował o postępach w przywracaniu usług. Według niego dostępność usług i skuteczność dostarczania poczty elektronicznej poprawiają się w coraz większej części infrastruktury dotkniętej awarią.

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Zakłócenia w dziesiątkach krajów

Globalna awaria w czwartek i piątek ograniczała dostęp do poczty oraz narzędzi biurowych Microsoftu. Usterka dotknęła również asystenta Copilot. Użytkownicy najbardziej odczuli problemy z Outlookiem, Teamsem i Microsoft 365. Zakłócenia odnotowano w bankach, sądach i instytucjach państwowych w 74 krajach; potencjalnie mogły one dotknąć ponad 430 mln użytkowników.

Według danych Downdetector, na które powołuje się Reuters, na całym świecie wpłynęło ponad 7,4 mln zgłoszeń problemów. W szczytowym momencie serwis rejestrował niemal 20 tys. zgłoszeń na minutę — ponad 1,5 tys. razy więcej niż średni poziom. Zakłócenia spowodowały opóźnienia w firmach handlowych, utrudniły niektórym przedsiębiorstwom publikację wyników finansowych, a przewoźników lotniczych zmusiły do ostrzegania pasażerów o problemach z komunikacją. Organizacje korzystające z usług Microsoftu na własnych serwerach, a nie w chmurze, odczuły mniejszy wpływ.

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