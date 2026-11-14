Microsoft заявила, что причиной масштабных перебоев в работе её сервисов стала перегрузка процесса, отвечающего за установление защищённых соединений на серверах. Компания подчеркнула, что инцидент не был следствием кибератаки или злонамеренного вмешательства агентов искусственного интеллекта.

Восстановление сервисов продолжается

Как сообщает RMF24, потребительские продукты и сервисы Microsoft уже полностью восстановлены. В то же время компания продолжает отслеживать накопившиеся во время инцидента задержки в доставке электронной почты, прежде чем объявить проблему с корпоративными сервисами окончательно решённой.

Вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна, отвечающий за Copilot, агентов и платформу компании, сообщил о прогрессе в восстановлении. По его словам, доступность сервисов и эффективность доставки электронной почты улучшаются на всё большей части инфраструктуры, затронутой сбоем.

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Перебои в десятках стран

Глобальная неисправность в течение четверга и пятницы ограничивала доступ к почте и офисным инструментам Microsoft. Сбой также затронул помощника Copilot. Наибольшие трудности пользователи испытывали с Outlook, Teams и Microsoft 365. Перебои были зафиксированы в банках, судах и государственных учреждениях в 74 странах; потенциально они могли затронуть более 430 млн пользователей.

Согласно данным Downdetector, на которые ссылается Reuters, во всём мире поступило более 7,4 млн сообщений о проблемах. В пиковый момент сервис регистрировал почти 20 тыс. обращений в минуту — более чем в 1,5 тыс. раз выше среднего уровня. Перебои вызвали задержки в торговых компаниях, осложнили некоторым предприятиям публикацию финансовых результатов и заставили авиаперевозчиков предупреждать пассажиров о сбоях в коммуникации. Организации, использующие сервисы Microsoft на собственных серверах, а не в облаке, пострадали меньше.

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