Microsoft заявила про перевантаження процесу захищених з’єднань — RMF24

Microsoft заявила, що причиною масштабних перебоїв у роботі її сервісів стало перевантаження процесу, який відповідає за встановлення захищених з’єднань на серверах. Компанія наголосила, що інцидент не був наслідком кібератаки або зловмисного втручання агентів штучного інтелекту.

Відновлення сервісів триває

Як повідомляє RMF24, споживчі продукти та послуги Microsoft уже повністю відновили роботу. Водночас компанія продовжує відстежувати накопичені під час інциденту затримки з доставленням електронних листів, перш ніж оголосити проблему з корпоративними сервісами остаточно вирішеною.

Віцепрезидент Microsoft Чарльз Ламанна, який відповідає за Copilot, агентів і платформу компанії, повідомив про прогрес у відновленні. За його словами, доступність сервісів і ефективність доставлення електронної пошти поліпшуються в дедалі більшій частині інфраструктури, яку зачепив збій.

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Перебої в десятках країн

Глобальна несправність упродовж четверга та п’ятниці обмежувала доступ до пошти й офісних інструментів Microsoft. Збій також торкнувся асистента Copilot. Найбільше користувачі відчули труднощі з Outlook, Teams і Microsoft 365. Збої зафіксували в банках, судах і державних установах у 74 країнах; потенційно вони могли торкнутися понад 430 млн користувачів.

За даними Downdetector, на які посилається Reuters, у світі надійшло понад 7,4 млн повідомлень про проблеми. У піковий момент сервіс реєстрував майже 20 тис. звернень щохвилини — більш ніж у 1,5 тис. разів вище за середній рівень. Перебої спричинили затримки в торговельних компаніях, ускладнили окремим підприємствам публікацію фінансових результатів, а авіаперевізників змусили попереджати пасажирів про збої в комунікації. Організації, що використовують сервіси Microsoft на власних серверах, а не в хмарі, зазнали меншого впливу.

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