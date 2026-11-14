微软表示，其服务大规模中断的原因是负责在服务器上建立安全连接的流程发生过载。该公司强调，此次事件并非网络攻击或人工智能代理恶意干预所致。

服务恢复仍在继续

据RMF24报道，微软面向消费者的产品和服务已完全恢复。与此同时，该公司仍在监测事件期间累积的电子邮件投递延迟，之后才会宣布企业服务问题得到彻底解决。

负责Copilot、代理和公司平台的微软副总裁查尔斯·拉曼纳报告了恢复工作的进展。他表示，在受故障影响的越来越大一部分基础设施中，服务可用性和电子邮件投递效率正在改善。

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数十个国家出现中断

周四和周五期间发生的全球故障限制了用户对微软邮件和办公工具的访问。故障还影响了Copilot助手。用户在Outlook、Teams和Microsoft 365方面遇到的困难最为明显。74个国家的银行、法院和政府机构记录到服务中断；这些中断可能影响了超过4.3亿名用户。

路透社援引Downdetector的数据称，全球共收到超过740万份问题报告。在高峰时段，该服务每分钟记录到近2万起报告，比平均水平高出逾1500倍。服务中断导致贸易公司出现延误，使一些企业更难发布财务业绩，并迫使航空公司提醒乘客通信出现故障。使用自有服务器而非云端微软服务的组织受到的影响较小。

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