IMO记录霍尔木兹海峡地区113起事件——《塞浦路斯邮报》

国际海事组织记录了自2月28日中东冲突开始以来，在霍尔木兹海峡更广泛区域、包括阿曼附近发生的113起已确认事件。截至10月14日，这些事件已造成24名海员死亡，《塞浦路斯邮报》报道。

10月14日，悬挂新加坡国旗的集装箱船GFS Pride在阿曼海岸附近遭炮弹击中后沉没。该船起火并失去动力，但全部21名船员均被撤离。另一艘新加坡集装箱船GFS Giselle船体受损，但抵达了安全锚地，船员没有受伤。

10月，悬挂安提瓜和巴布达国旗的散货船Cape Dao也沉没。该船于9月23日在阿曼海塞卜附近两次遭到袭击。袭击造成一名印度海员死亡，另有26名船员获救。

穿越霍尔木兹海峡的交通量下降

海事情报公司Windward评估称，7月至9月期间，波斯湾有45艘船只遭到袭击，而上一季度为25艘。油轮船队占所有目标的87%。第三季度每天穿越霍尔木兹海峡的平均船次降至24次，而冲突前约为138次。

9月通过该海峡的船只中，超过一半未发送自动识别系统信号。这使该地区商业航运的监测变得更加困难。

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保加利亚和罗马尼亚附近的袭击

10月13日，悬挂几内亚比绍国旗的货船HS Dignity在距保加利亚约17海里处遭无人机袭击后沉没。16名船员中，5人获救，11人被视为失踪。同日，悬挂马耳他国旗的Chelsea-3号船在保加利亚海岸附近遭到袭击，全部15名海员幸存。

10月14日，由于天气恶化，保加利亚当局停止了针对HS Dignity失踪船员的搜救行动。10月15日，罗马尼亚苏利纳运河附近两艘化学品运输船遭到袭击。悬挂圣马力诺国旗的Wine Trader发生火灾：5名海员获救，7人失踪。悬挂科摩罗国旗的油轮Yara J受损，但其船员没有受伤。

罗马尼亚当局起初没有点名袭击责任方，而一名北约军事消息人士将袭击与俄罗斯联邦——侵略国——的无人机联系起来。10月17日，罗马尼亚F-16战斗机在该国领海上空击落两架无人机。Windward评估称，2026年第三季度，黑海约有86艘商船遭到袭击，而全年第一季度为23艘。

这些袭击增加了船东在战争风险保险、安全措施和更长航线方面的支出。国际海事组织呼吁保护民用船只及其船员，并确保国际海上航线的安全通行。

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