波兰启动Szlachetna Paczka慈善活动——RMF24

11月14日，慈善活动Szlachetna Paczka在波兰启动。希望提供帮助的人可在该项目网站上选择一个具体家庭，了解其故事和需求，然后为其准备一份包裹。RMF24报道称。

帮助具体家庭

活动组织者指出，许多处于艰难生活境况的家庭无法获得基本必需品，包括食物、治疗、温暖以及儿童的安全生活条件。在所描述的故事中，有埃韦莉娜的家庭：他们每天都要抱着患有肌营养不良症的儿子。由于没有资金购买专用升降设备，他们将椅子用作康复单杠，将地毯用作垫子。

组织者还讲述了兹比格涅夫的故事，他在一次事故中受伤。在支付最基本的开支后，他每月只剩150兹罗提。当这名男子的冰箱坏掉时，他把食物存放在窗台上。

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如何参与活动

可在12月11日之前选择需要帮助的家庭。包裹可以独自准备，也可以与亲人、朋友或同事一起准备。在每个阶段，志愿者都会协助参与者；包裹送交后，捐赠者将收到该家庭如何接收包裹的信息。

准备好的包裹须在Weekend Cudów期间送至仓库，该活动今年定于12月12日和13日举行。该活动由Stowarzyszenie WIOSNA组织。

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