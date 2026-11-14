В Польше стартовала благотворительная акция Szlachetna Paczka — RMF24

14 ноября в Польше стартовала благотворительная акция Szlachetna Paczka. Желающие помочь могут выбрать конкретную семью на сайте проекта, ознакомиться с ее историей и потребностями, а затем подготовить для нее посылку. Об этом сообщает RMF24.

Помощь конкретным семьям

Организаторы акции отмечают, что многие семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, не имеют доступа к базовым вещам, в частности к еде, лечению, теплу и безопасным условиям для детей. Среди описанных историй — семья Эвелины, которая каждый день носит сына с мышечной дистрофией. Из-за отсутствия средств на специализированный подъемник они используют стул в качестве реабилитационного турника, а ковер — в качестве мата.

Организаторы также рассказали о Збигневе, который пострадал в результате несчастного случая. После оплаты самых необходимых расходов у него остается 150 злотых в месяц. Когда у мужчины сломался холодильник, он хранил еду на подоконнике.

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Как присоединиться к акции

Семью для помощи можно выбрать до 11 декабря. Посылку можно подготовить самостоятельно или вместе с близкими, друзьями либо коллегами. На всех этапах участникам помогает волонтер, а после передачи посылки дарители получают информацию о том, как ее приняла семья.

Готовую посылку необходимо доставить на склад во время Weekend Cudów, который в этом году запланирован на 12 и 13 декабря. Акцию организует Stowarzyszenie WIOSNA.

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