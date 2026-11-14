W Polsce ruszyła akcja charytatywna Szlachetna Paczka — RMF24

14 listopada w Polsce ruszyła akcja charytatywna Szlachetna Paczka. Osoby chcące pomóc mogą wybrać konkretną rodzinę na stronie projektu, zapoznać się z jej historią i potrzebami, a następnie przygotować dla niej paczkę. Informuje o tym RMF24.

Pomoc dla konkretnych rodzin

Organizatorzy akcji zaznaczają, że wiele rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej nie ma dostępu do podstawowych rzeczy, w tym żywności, leczenia, ciepła i bezpiecznych warunków dla dzieci. Wśród opisanych historii jest rodzina Eweliny, która każdego dnia nosi syna z dystrofią mięśniową. Z powodu braku środków na specjalistyczny podnośnik używają krzesła jako drążka rehabilitacyjnego, a dywanu jako maty.

Organizatorzy opowiedzieli także o Zbigniewie, który ucierpiał w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Po opłaceniu najniezbędniejszych wydatków zostaje mu 150 złotych miesięcznie. Gdy mężczyźnie zepsuła się lodówka, przechowywał żywność na parapecie.

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Jak dołączyć do akcji

Rodzinę, której można pomóc, można wybrać do 11 grudnia. Paczkę można przygotować samodzielnie albo razem z bliskimi, przyjaciółmi lub współpracownikami. Na każdym etapie uczestnikom pomaga wolontariusz, a po przekazaniu paczki darczyńcy otrzymują informację o tym, jak została ona przyjęta przez rodzinę.

Gotową paczkę należy dostarczyć do magazynu podczas Weekendu Cudów, który w tym roku zaplanowano na 12 i 13 grudnia. Akcję organizuje Stowarzyszenie WIOSNA.

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