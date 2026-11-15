Немецкий арбитр Феликс Цвайер будет главным судьей матча Польша — Швеция в последнем туре группового этапа Лиги наций. Игра состоится во Вроцлаве во вторник и начнется в 20:45. Для сборной Польши это матч за сохранение места в Дивизионе B.

Судейская бригада

Как сообщает Interia Sport, ассистентами Цвайера будут Роберт Кемптер и Николай Киммайер. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Рихард Хемпель, а за VAR будут отвечать Роберт Шрёдер и Беньямин Кортус.

Цвайер имеет статус арбитра ФИФА с 2012 года. Ранее он один раз судил матч с участием сборной Польши: в сентябре 2018 года работал на выездной игре с Италией в Лиге наций, завершившейся со счетом 1:1. Это был дебютный матч Ежи Бженчека в качестве главного тренера польской команды.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Упоминание о деле Хойцера

В материале Interia Sport также упоминается дело Хойцера — коррупционный скандал в немецком клубном футболе, получивший огласку в 2005 году. По данным издания, Цвайера отстранили от работы на шесть месяцев, а официальное подтверждение этого стало известно через десять лет после скандала.

Перед игрой со Швецией сборная Польши проиграла Румынии в Бухаресте со счетом 1:2. Польша будет пытаться избежать понижения в Дивизион C Лиги наций.

Читай нас в