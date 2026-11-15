Niemiecki arbiter Felix Zwayer będzie sędzią głównym meczu Polska — Szwecja w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Narodów. Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu we wtorek i rozpocznie się o 20:45. Dla reprezentacji Polski będzie to mecz o utrzymanie miejsca w Dywizji B.

Obsada sędziowska

Jak informuje Interia Sport, asystentami Zwayera będą Robert Kempter i Nikolai Kimmeyer. Funkcję sędziego technicznego będzie pełnił Richard Hempel, a za VAR będą odpowiadać Robert Schröder i Benjamin Cortus.

Zwayer ma status sędziego FIFA od 2012 roku. Wcześniej raz sędziował mecz z udziałem reprezentacji Polski: we wrześniu 2018 roku pracował przy wyjazdowym spotkaniu z Włochami w Lidze Narodów, które zakończyło się wynikiem 1:1. Był to debiutancki mecz Jerzego Brzęczka jako selekcjonera polskiej drużyny.

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Wzmianka o sprawie Hoyzera

W materiale Interia Sport wspomniano również o sprawie Hoyzera — skandalu korupcyjnym w niemieckiej piłce klubowej, który stał się głośny w 2005 roku. Według portalu Zwayer został zawieszony w pracy na sześć miesięcy, a oficjalne potwierdzenie tego ujawniono dziesięć lat po skandalu.

Przed meczem ze Szwecją reprezentacja Polski przegrała z Rumunią w Bukareszcie 1:2. Polska będzie starała się uniknąć spadku do Dywizji C Ligi Narodów.

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