W Estonii funkcjonariusze organów ścigania zapobiegli próbie podpalenia i wysadzenia siedziby przedsiębiorstwa zbrojeniowego Threod Systems, które specjalizuje się w produkcji dronów rozpoznawczych i bojowych. Do zdarzenia doszło w sobotę, 14 listopada, o godz. 3:06 rano w gminie Viimsi niedaleko Tallina, jednak atak udało się odeprzeć dzięki interwencji ochrony zakładu, a podejrzani zostali szybko zatrzymani.

Według danych estońskich służb specjalnych i prokuratury zatrzymani to ośmiu obywateli Łotwy, którzy działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU).

Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna oświadczył, że ta akcja dywersyjna jest kolejnym przykładem tego, Kreml ucieka się do sabotażu i zastraszania, aby destabilizować społeczeństwa europejskie i odwrócić uwagę od wsparcia dla Ukrainy w obliczu własnych porażek na polu bitwy. Podkreślił, że Tallinn będzie nadal wzmacniał presję sankcyjną, izolację oraz ograniczenia w podróżowaniu dla obywateli Federacji Rosyjskiej aż do całkowitego zaprzestania rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.

Źródło: Estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO), oświadczenie ministra spraw zagranicznych Estonii Margusa Tsahkna.

Prokuratura estońska poinformowała o nowym incydencie wymierzonym przeciwko estońskiej firmie z branży obronnej. W estońskim Viimsi, na północ od Tallina, zatrzymano osiem osób po próbie wtargnięcia do budynku firmy zbrojeniowej Threod Systems i spowodowania wybuchu. Wszyscy zatrzymani są mieszkańcami Łotwy.

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