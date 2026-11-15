МИД Эстонии обвинил спецслужбы РФ в попытке поджога предприятия-производителя дронов

В Эстонии правоохранительные органы предотвратили попытку поджога и взрыва здания оборонного предприятия Threod Systems, специализирующегося на производстве разведывательных и ударных беспилотников. Инцидент произошел в субботу, 14 ноября, в 3:06 утра в волости Виймси недалеко от Таллинна, однако атаку удалось отразить благодаря вмешательству охраны завода, а подозреваемых оперативно задержали.

По данным эстонских спецслужб и прокуратуры, задержанными оказались восемь граждан Латвии, действовавшие по заказу российской военной разведки (ГРУ).

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что эта диверсия является очередным примером того, как Кремль прибегает к саботажу и запугиванию, чтобы дестабилизировать европейское общество и отвлечь внимание от поддержки Украины на фоне собственных неудач на поле боя. Он подчеркнул, что Таллинн будет продолжать усиливать санкционное давление, изоляцию и ограничения на поездки для граждан РФ до полного прекращения российской агрессии против Украины.

Источник: Служба внутренней безопасности Эстонии (KAPO), заявление главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкны.

Прокуратура Эстонии сообщила о новом инциденте, направленном против эстонской компании оборонной промышленности. В эстонском Виймси, к северу от Таллинна, задержали восемь человек после попытки проникнуть в здание оборонной компании Threod Systems и устроить взрыв. Все задержанные являются жителями Латвии.

Читай нас в