В Польше объединение Rozwój Plus планирует зарегистрировать политическую партию, которая, вероятно, будет называться Ruch Mateusza Morawieckiego («Движение Матеуша Моравецкого»). Об этом депутат Марек Якубяк заявил в программе «Добрый вечер, Польша», сообщает Polsat News.

По словам Якубяка, подписи для регистрации уже собраны, а заявление планируют подать на этой неделе. Он также сказал, что пока не стал членом нового политического проекта, который должен возглавить бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Название еще обсуждается

Якубяк отметил, что Ruch Mateusza Morawieckiego — лишь вероятный вариант названия, а окончательное решение еще не принято. По его мнению, такое название может быть временным. Депутат критически оценил использование фамилии лидера в названии партии: по его словам, сначала это может помочь, но впоследствии будет мешать. Он добавил, что считает название Rozwój Plus лучшим.

Парламентский клуб

Ассоциация Rozwój Plus была создана на фоне разногласий по поводу того, каким путем должен двигаться клуб партии «Право и справедливость», чтобы привлечь новых избирателей. В конце июля был сформирован парламентский клуб Rozwój Plus. В него входят 40 депутатов, два сенатора и три депутата Европейского парламента. Основателем ассоциации и ее главным лидером является Матеуш Моравецкий, а парламентский клуб возглавляет Лукаш Шрайбер.

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