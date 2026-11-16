W Polsce stowarzyszenie Rozwój Plus planuje zarejestrować partię polityczną, która prawdopodobnie będzie nosić nazwę Ruch Mateusza Morawieckiego. Poseł Marek Jakubiak poinformował o tym w programie „Dobry wieczór, Polsko”, podaje Polsat News.

Według Jakubiaka podpisy potrzebne do rejestracji zostały już zebrane, a wniosek ma zostać złożony w tym tygodniu. Powiedział również, że nie został jeszcze członkiem nowego projektu politycznego, któremu ma przewodniczyć były premier Polski Mateusz Morawiecki.

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Nazwa jest jeszcze omawiana

Jakubiak zaznaczył, że Ruch Mateusza Morawieckiego to tylko prawdopodobny wariant nazwy, a ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jego zdaniem taka nazwa może być tymczasowa. Poseł krytycznie ocenił wykorzystywanie nazwiska lidera w nazwie partii: jak stwierdził, początkowo może to pomóc, ale później będzie przeszkadzać. Dodał, że za lepszą uważa nazwę Rozwój Plus.

Klub parlamentarny

Stowarzyszenie Rozwój Plus utworzono w związku z różnicami zdań co do kierunku, w którym powinien podążać klub partii Prawo i Sprawiedliwość, aby przyciągnąć nowych wyborców. Pod koniec lipca powstał klub parlamentarny Rozwój Plus. Należy do niego 40 posłów, dwóch senatorów i trzech posłów do Parlamentu Europejskiego. Założycielem stowarzyszenia i jego głównym liderem jest Mateusz Morawiecki, a klubowi parlamentarnemu przewodniczy Łukasz Schreiber.

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