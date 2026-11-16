在波兰，Rozwój Plus协会计划注册一个政党，该党可能将被命名为Ruch Mateusza Morawieckiego（“马特乌什·莫拉维茨基运动”）。议员马雷克·雅库比亚克在《晚上好，波兰》节目中作出这一表示，Polsat News报道。

雅库比亚克表示，注册所需的签名已经收集完毕，申请计划于本周提交。他还说，他目前尚未成为这一新政治项目的成员，该项目将由波兰前总理马特乌什·莫拉维茨基领导。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

名称仍在讨论中

雅库比亚克指出，Ruch Mateusza Morawieckiego只是可能的名称选项，尚未作出最终决定。在他看来，这一名称可能是暂时性的。这名议员批评在政党名称中使用领导人的姓氏：他说，这起初可能有所帮助，但随后会成为阻碍。他补充说，他认为Rozwój Plus这一名称更好。

议会党团

Rozwój Plus协会是在围绕法律与公正党党团应采取何种方向以吸引新选民的分歧背景下成立的。7月底，Rozwój Plus议会党团成立。该党团包括40名议员、两名参议员和三名欧洲议会议员。该协会的创始人和主要领导人是马特乌什·莫拉维茨基，议会党团由卢卡什·施赖贝尔领导。

关注我们在