爱沙尼亚执法部门挫败了一起针对国防企业Threod Systems的纵火和爆炸未遂事件，该公司专门生产侦察和攻击型无人机。 该事件发生于11月14日（周六）凌晨3点06分，地点位于塔林附近的维姆西乡，但多亏工厂安保人员的及时介入，袭击被成功挫败，涉案嫌疑人也被迅速抓获。

据爱沙尼亚情报机构和检察院称，被捕的八名拉脱维亚公民系受俄罗斯军事情报局（格鲁乌）指使行事。

爱沙尼亚外交部长马尔古斯·察赫克纳表示，此次破坏活动再次证明， 克里姆林宫如何通过破坏和恐吓手段，企图动摇欧洲社会的稳定，并在自身战场受挫的背景下转移外界对支持乌克兰的关注。 他强调，塔林将继续加强对俄罗斯的制裁压力、孤立措施以及对俄罗斯公民的旅行限制，直至俄罗斯对乌克兰的侵略完全停止。

来源：爱沙尼亚国内安全局（KAPO），爱沙尼亚外交部长马尔古斯·察赫克尼的声明。

爱沙尼亚总检察长办公室通报了一起针对爱沙尼亚国防工业公司的新事件。 在塔林以北的爱沙尼亚维姆西，八名人员因试图潜入国防公司Threod Systems的办公楼并制造爆炸而被捕。所有被捕人员均为拉脱维亚居民。

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