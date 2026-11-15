Estonia zamyka granicę z Rosją po próbie sabotażu

Estonia ogłosiła całkowite zamknięcie wszystkich przejść granicznych na granicy państwowej z Federacją Rosyjską w związku z niedawną próbą sabotażu w przedsiębiorstwie zbrojeniowym Threod Systems. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna.

Według szefa estońskiego resortu spraw zagranicznych ograniczenia wejdą w życie z dniem 1 grudnia. Tsakhna podkreślił, że wrogie działania i próby destabilizacji bezpieczeństwa kraju nie pozostaną bez odpowiedzi, a zamknięcie granicy ma na celu ograniczenie możliwości prowadzenia przez Federację Rosyjską nielegalnej działalności oraz wzmocnienie kontroli nad przestrzeganiem reżimu sankcji. O swojej decyzji poinformował już swoich kolegów z Finlandii, Łotwy i Litwy.

Źródło: Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna w H.

15 listopada prokuratura estońska poinformowała o nowym incydencie wymierzonym przeciwko estońskiej firmie z branży obronnej. W estońskim Viimsi, na północ od Tallina, zatrzymano osiem osób po próbie wtargnięcia do budynku firmy zbrojeniowej Threod Systems i spowodowania wybuchu. Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy Łotwy, którzy działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU).

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