Эстония закрывает границу с Россией после попытки диверсии

Эстония объявила о полном закрытии всех пунктов пропуска на государственной границе с Российской Федерацией в связи с недавней попыткой диверсии на оборонном предприятии Threod Systems. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По словам главы эстонского внешнеполитического ведомства, ограничения вступят в силу с 1 декабря. Цахкна подчеркнул, что враждебные действия и попытки дестабилизировать безопасность страны не останутся без ответа, а закрытие границы призвано ограничить возможности РФ по ведению противоправной деятельности и усилить контроль за соблюдением санкционного режима. О своём решении он уже проинформировал коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.

Источник: Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в Х.

Прокуратура Эстонии 15 ноября сообщила о новом инциденте, направленном против эстонской компании оборонной промышленности. В эстонском Виймси, к северу от Таллинна, задержали восемь человек после попытки проникнуть в здание оборонной компании Threod Systems и устроить взрыв. Все задержанные являются жителями Латвии, которые действовали по заказу российской военной разведки (ГРУ).

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