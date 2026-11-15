W Polsce od niemal czterech tygodni oczekuje się na powołanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego na stanowisko wicepremiera. Nie doszło też do zmiany kadrowej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Agnieszka Bartol ma zastąpić na stanowisku Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Informuje o tym RMF24.

Decyzje kadrowe zostaną sformalizowane podczas jednej uroczystości

W kancelarii prezydenta Polski poinformowano, że uroczystość w Pałacu Prezydenckim się odbędzie, jednak trzeba jeszcze znaleźć dla niej odpowiedni termin w kalendarzu. Dokładnej daty wciąż nie podano.

Wiadomo, że wszystkie zmiany kadrowe mają nastąpić podczas jednej uroczystości. Domański otrzyma nominację na wicepremiera, Bartol zostanie powołana na szefową Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a Pełczyńska-Nałęcz zostanie odwołana ze stanowiska.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcje polityków

Doradca prezydenta Błażej Poboży oświadczył, że prezydent nie będzie utrudniał decyzji premiera Donalda Tuska w sprawie Domańskiego. Jednocześnie ponowił krytykę ministra finansów, twierdząc, że ten rzekomo doprowadził finanse publiczne do ruiny.

Polityk Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz odpowiedzialnością za opóźnianie nominacji obarczył prezydenta. Pod koniec października Sejm odrzucił złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosek o wotum nieufności wobec Domańskiego. Przedstawiciele PiS krytykowali ministra między innymi za deficyty budżetowe oraz realizację planowanych dochodów budżetowych.

Kandydatka na stanowisko ministerki

Agnieszka Bartol jest obecnie stałą przedstawicielką Polski przy Unii Europejskiej. Wcześniej pracowała w Radzie UE i uczestniczyła w pracach nad Traktatem z Lizbony. Po informacji o jej nominacji Bartol powiedziała dziennikarzom w Brukseli, że uważa przyszłą pracę za wielki zaszczyt i odpowiedzialność.

Czytaj nas na